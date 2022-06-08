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Ракурс
ЗСУ показали пральні машини, залишені армією рф у лісі під Києвом

ЗСУ показали пральні машини, залишені армією рф у лісі під Києвом (ФОТО)

8 чер 2022, 11:47
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Награбовані мародерами й воєнними злочинцями росії пральні машинки з помешкань жителів Київщини виявили Збройні сили України у лісі неподалік столиці.



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Це — одна з позицій російських військ під Києвом, була спалена артилерією української армії разом із вкраденими пральними машинками. Мразота згоріла у пеклі, награбовані пральні машини так і не дісталися їхнім сім’ям у Бурятії та на Сахаліні, — пише фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Окрім цього, командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України оприлюднило відео зі спогадами військового ССО України про бої наприкінці лютого — початку березня неподалік Києва. На початку вторгнення запекла боротьба за столицю розгорнулася у невеличкому селищі Мощун. Там оператори ССО завдавали постійних ударів по ворогу.

Джерело: Ракурс


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