ВСУ показали стиральные машины, брошенные армией рф в лесу под Киевом

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Награбовані мародерами й воєнними злочинцями росії пральні машинки з помешкань жителів Київщини виявили Збройні сили України у лісі неподалік столиці.

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Це — одна з позицій російських військ під Києвом, була спалена артилерією української армії разом із вкраденими пральними машинками. Мразота згоріла у пеклі, награбовані пральні машини так і не дісталися їхнім сім’ям у Бурятії та на Сахаліні, — пише фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Окрім цього, командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України оприлюднило відео зі спогадами військового ССО України про бої наприкінці лютого — початку березня неподалік Києва. На початку вторгнення запекла боротьба за столицю розгорнулася у невеличкому селищі Мощун. Там оператори ССО завдавали постійних ударів по ворогу.