ВСУ ликвидировали начальника штаба 336-й бригады Балтийского флота рф

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Війна росії проти України триває й Збройні сили нашої держави продовжують ліквідовувати окупантів.

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Начальник штабу 336-ї бригади морської піхоти Балтійського флоту армії рф полковник руслан ширин офіційно денацифікований та демілітаризований. Вірте в Збройні сили України! Слава Україні! — повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Там додали, що на «zov_кобзона» відгукнулися також:

командир взводу 1-го танкового полку другої таманської мотострілецької дивізії, учасник збору «союз» лейтенант абдрахманов айрат;

капітан артем норін із Кінешми;

старший лейтенант ілля кузнєцов з Тольятті;

старший лейтенант євген бабенко із Пскова;

лейтенант айрат акужаєв з Бурятії;

старший лейтенант шаропов фірузджон з Ясногорська.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 8 червня, від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні приблизно 31 тис. 500 солдат. Найбільших втрат 7 червня ворог зазнав на Слов’янському напрямку. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу — близько 31 тис. 500 (за останню добу +140) осіб,

танків — 1393 (+3),

бойових броньованих машин — 3429 (+13),

артилерійських систем — 703 (+9),

РСЗВ — 213 (+6),

засоби ППО — 96,

літаків — 212,

гелікоптерів — 178 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 559 (+6),

крилаті ракети — 125,

кораблі /катери — 13,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1),

спеціальна техніка — 53.

Дані постійно уточнюються. Зокрема щодо збитих літаків чи гелікоптерів, чиє збиття може підтверджуватися через декілька днів.