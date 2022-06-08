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ВСУ ликвидировали начальника штаба 336-й бригады Балтийского флота рф
ВСУ ликвидировали начальника штаба 336-й бригады Балтийского флота рф (ФОТО)https://racurs.ua/n171478-vsu-likvidirovali-nachalnika-shtaba-336-y-brigady-baltiyskogo-flota-rf-foto.htmlРакурс
Війна росії проти України триває й Збройні сили нашої держави продовжують ліквідовувати окупантів.
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Начальник штабу 336-ї бригади морської піхоти Балтійського флоту армії рф полковник руслан ширин офіційно денацифікований та демілітаризований. Вірте в Збройні сили України! Слава Україні! — повідомило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Там додали, що на «zov_кобзона» відгукнулися також:
командир взводу 1-го танкового полку другої таманської мотострілецької дивізії, учасник збору «союз» лейтенант абдрахманов айрат;
капітан артем норін із Кінешми;
старший лейтенант ілля кузнєцов з Тольятті;
старший лейтенант євген бабенко із Пскова;
лейтенант айрат акужаєв з Бурятії;
старший лейтенант шаропов фірузджон з Ясногорська.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 8 червня, від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні приблизно 31 тис. 500 солдат. Найбільших втрат 7 червня ворог зазнав на Слов’янському напрямку. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
особового складу — близько 31 тис. 500 (за останню добу +140) осіб,
танків — 1393 (+3),
бойових броньованих машин — 3429 (+13),
артилерійських систем — 703 (+9),
РСЗВ — 213 (+6),
засоби ППО — 96,
літаків — 212,
гелікоптерів — 178 (+1),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 559 (+6),
крилаті ракети — 125,
кораблі /катери — 13,
автомобільної техніки та автоцистерн — 2406 (+1),
спеціальна техніка — 53.
Дані постійно уточнюються. Зокрема щодо збитих літаків чи гелікоптерів, чиє збиття може підтверджуватися через декілька днів.