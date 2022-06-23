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Российские мародеры разобрали и похитили самую большую солнечную станцию в Украине
Российские мародеры разобрали и похитили крупнейшую солнечную станцию в Украинеhttps://racurs.ua/n171988-rossiyskie-marodery-razobrali-i-pohitili-krupneyshuu-solnechnuu-stanciu-v-ukraine.htmlРакурс
Російські мародери розібрали та викрали найбільшу сонячну станцію в Україні — СЕС Тоkmak Solar Energy у Запорізькій області.
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Про це повідомляють українські ЗМІ із посиланням на місцевих мешканців.
За словами місцевих, росіяни протягом тривалого часу розбирали, пакували та вивозили сонячні панелі. Це була найбільша сонячна електростанція в Україні, яка займала 96 гектарів — це приблизно 100 футбольних полів. Потужність станції становила 50 МВт.
Власники цього підприємства — місцеві депутати від партії ОПЗЖ Руслан Божко та Олександр Рєпкін.
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