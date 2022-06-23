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Ракурс
Российские мародеры разобрали и похитили самую большую солнечную станцию в Украине

Российские мародеры разобрали и похитили крупнейшую солнечную станцию в Украине

23 июн 2022, 10:51
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Російські мародери розібрали та викрали найбільшу сонячну станцію в Україні — СЕС Тоkmak Solar Energy у Запорізькій області.



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Про це повідомляють українські ЗМІ із посиланням на місцевих мешканців.

За словами місцевих, росіяни протягом тривалого часу розбирали, пакували та вивозили сонячні панелі. Це була найбільша сонячна електростанція в Україні, яка займала 96 гектарів — це приблизно 100 футбольних полів. Потужність станції становила 50 МВт.

Власники цього підприємства — місцеві депутати від партії ОПЗЖ Руслан Божко та Олександр Рєпкін.

Источник: Ракурс


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