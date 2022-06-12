рф отправляет из оккупированного Мариуполя суда с украинским металлом. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n171627-rf-otpravila-iz-mariupolya-uje-trete-sudno-s-ukrainskim-metallom-video.html

Ракурс

Російські окупанти вивозять із тимчасово захопленого Маріуполя.

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Сьогодні, 12 червня, загарбники відправили Маріуполя чергове судно з вкраденим українським металом. Це вже третє судно з металом, яке загарбники відправляють до країни-агресора. Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Маріуполь. Поки путлерюгенс махає прапорами по місту, росія в порту святкує по-справжньому. Черговою відправкою краденого металопрокату з порту. Утретє. Таке воно, день росії. День вбивці і мародера, — написав він.

Андрющенко заявляв, що агресор хоче привласнити понад 30 суден МР-3 типу «Славутич» у порту Маріуполя. Раніше окупанти анонсували так звану націоналізацію, планують перейменувати судна та змінити прапори.

Перше судно з краденою українською сталлю прибуло в російський Ростов-на-Дону на початку червня.

Нагадаємо, видання «Медиазона» склало карту відправлень російськими військовими награбованого в Україні майна. Виявилося, що усього мародери відправили 58 т посилок. Їх доставкою займалася російська компанія СДЕК. Окупанти відправляли додому кросівки, шини, мікрофон, телевізори, ковбаси та консерви, гітари, намети та багато іншого.