Военные российские мародеры воруют даже у своих. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n171410-voennye-rf-voruut-daje-u-svoih-audioperehvat-sbu.html

Ракурс

Родичі російських окупантів роблять бізнес на мародерстві в Україні, але крадуть у своїх.

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Вони організували «логістичні центри» з доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам. Але заробити не вдається, бо агресори крадуть один в одного. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

Вчера Вовина жена микроволновку забрала…, вентилятор, кофемолку там, мультиварку,… вот такое вот…, — звітує чоловіку-окупанту дружина, яка займається розподілом награбованого в рф.

Виявилося, що окупант награбував в Україні ще чотири телевізори, три з яких у коробках. Один телевізор, що без коробки, їй віддали, а інші десь зникли. Жінка мародера підозрює, що їй вкрав військовий. Вона просить чоловіка «розібратися».

Нагадаємо, перехоплена Службою безпеки України розмова окупантів свідчить, що військові російської армії їдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних.