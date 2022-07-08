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Gogol Bordello, KAZKA и Сергей Жадан выпустили общий клип о "силах победы Украины"
Gogol Bordello, KAZKA и Сергей Жадан выпустили общий клип о «силах победы Украины» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n172481-gogol-bordello-kazka-i-sergey-jadan-vypustili-obschiy-klip-o-silah-pobedy-ukrainy-video.htmlРакурс
Gogol Bordello, KAZKA і Сергій Жадан випустили спільний кліп про «сили перемоги України».
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Учасники гурту Gogol Bordello сказали, що пісня — натхнення всім захисникам України. Пісня показує повагу до українського народу, який все ще бореться з російським вторгненням.
Пісню виконують соліст американського панк-гурту Gogol Bordello, лідер гурту «Жадан і собаки» Сергій Жадан та фронтвумен гурту Kazka Олександра Зарицька.
У кліпі є фото зі зруйнованих українських міст Харків, Київ та Ірпінь. Також на зображеннях показані моменти надії та розпачу на обличчях українців.
Про пісню «Сили перемоги» музиканти повідомили в Instagram.
У цьому треку об'єдналися три сильні та різноманітні українські музичні голоси: Gogol Bordello та легендарний поет та панк-рокер Жадан та етно-синт-поп сенсації Kazka, які обоє родом із міста Харків. Це послання натхнення та підтримки захисникам України, чия праведність безперечна та відображена цими енергійними творчими силами, — написали артисти, представляючи пісню.