Ракета типу "Іскандер" вдарила по центру Харкова. На фото "Суспільного" - наслідки вибуху

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Російські загарбники уранці 9 липня завдали ракетного удару по одному з житлових районів Харкова.

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Ракета рф вдарила у двір двох житлових будинків в центрі Харкова. Один будинок повністю зруйнований, другий — частково. У повністю зруйнованому, за попередніми даними, нікого не було. З-під завалів частково пошкодженого дістали двох людей, в тому числі 12-річну дитину, повідомили на місці рятувальники.

«Суспільне» повідомило, що росіяни запустили місту ракету типу «Іскандер».

Від вибухової хвилі ушкодження отримали семеро людей, серед них дитина.

За словами речника облуправління ДСНС Євгена Василенка, ракета вдарила у двір між будинками. Одна житлова багатоквартирна двоповерхівка повністю зруйнована, друга частково обвалилася.

За інформацією Харківської ОВА, госпіталізовані троє, ще чотирьом надали допомогу на місці.

Голова ОВА Олег Синєгубов порадив харків’янам максимально обмежити перебування на вулицях міста, оскільки російські окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирне населення.