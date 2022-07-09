Штайнмаєр вимагав від Зеленського пояснень, чому зірвався його візит до Києва - Spiegel

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вимагав від українського колеги Володимира Зеленського пояснень, чому зірвався його візит до Києва

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Наразі від початку великої війни рф проти України до Києва приїжджав тільки канцлер ФРН Олаф Шольц. За даними німецького видання Spiegel, про візит Штайнмаєра до України 12 квітня домовився президент Польщі Анджей Дуда.

Але за день до візиту Єрмак нібито викликав посла Польщі й сказав йому, що не потрібно брати Штайнмаєра до Києва.

5 травня у телефонній розмові з Володимиром Зеленським Штайнмаєр нібито зажадав отримати пояснення скасованому візиту. Коли український президент заявив, що не знав про ситуацію, німецький президент йому начебто відповів, що має перед собою всі документи, які підтверджують протилежне.

Тільки після третього питання Штайнмаєра про причини скасування його візиту в Україну німецький лідер начебто почув задовільну для себе відповідь і запропонував «облишити тему».

Дехто в офісі президента (Німеччини) досі здивований наполегливістю, з якою зазвичай обережний Штайнмаєр говорив з українським колегою. Але водночас і дещо горді, що їхній керівник не проковтнув приниження через те, що його не запросили, — зазначає Spiegel.

Востаннє Зеленський і Штайнмаєр спілкувалися 30 червня. Тоді вони обговорили нарощування оборонної підтримки України.

Зміна настроїв німецького президента

У квітні 2022 року Штаймаєр відкрито визнав помилки в політиці щодо росії.

Моя прихильність до газопроводу «Північний потік-2» була явною помилкою. Ми трималися за мости, в які Росія більше не вірила, про що нас попереджали наші партнери, — казав політик.

Він також визнав невдачу «зі створенням загальноєвропейського дому за участю РФ» і спробою «включити Росію в спільну архітектуру європейської безпеки».

За словами президента Німеччини, його помилка полягала в тому, що він не міг собі уявити, що путін через його «імперське божевілля» піде на повний економічний, політичний і моральний розпад своєї країни.

Штайнмаєр поклав на путіна усю відповідальність за війну проти України та виключив нормалізацію стосунків із путінською росією.

3 липня президент Німеччини висловився проти закликів на адресу України щодо переговорів про припинення війни, яку розпочала росія.

Ми маємо поставити Україну у становище, коли їй є про що домовлятися, зробивши її сильною до початку переговорів. Ми не тиснутимемо на Україну. Це залишається рішенням для України, коли йти цим шляхом, — цитує Штайнмаєра Bild.

Він також заявив, що ніхто не очікував, що президент рф володимир путін змириться з «повним економічним, політичним та моральним розоренням своєї країни» для того, щоб здійснити свої імперські мрії.

Що стосується впливу війни на Німеччину, він сказав: «Можливо також, що у нас попереду кілька важких років».