Рада попередньо звільнила від виплат за кредитами громадян, які втратили майно внаслідок війни

Рада попередньо звільнила від виплати за кредитами громадян, які втратили майно внаслідок війни

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Рада звільнила від виплат за кредитами фізосіб, чиє майно було знищено або зазнало пошкоджень під час бойових дій.

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Про це 9 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк. Він уточнив, що особисто голосував проти закону № 7441−1, який вносить зміни до Податкового кодексу. За цей законопроект в Раді під час першого читання знайшлося 283 голоси.

Парламент ухвалив, що під час дії воєнного стану та через три місяці після його скасування позичальник може звернутися до кредитора із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит, предметом забезпечення якого є нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення у будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинок, об'єкт незавершеного будівництва) або автомобіль, що відповідає хоча б одній з таких ознак:

загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв м, для житлового будинку — 250 кв м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 куб. см;

станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

Під кожен кейс позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи.

Екс-спікер Дмитро Разумков повідомив, що цей законопроект не припиняє нарахування тіла та відсотків за кредитом.

Як наслідок, позичальники після закінчення дії воєнного стану будуть змушені сплатити величезні суми непогашеного кредиту — інакше на них буде накладено санкції, передбачені законом або кредитним договором, — пояснив екс-спікер.

Разумков вважає, що кредит необхідно «списувати» відразу з дня ухвалення закону. Він вважає, що законопроект має поширюватися на ширше коло постраждалих.

Потрібно «списати» кредити на нерухоме майно та транспорт як для громадян, так і для бізнесу, а не тільки для фізичних осіб на квартири до 140 кв. та авто об'ємом двигуна до 2,5 тис. куб. см. Тут не повинно бути дискримінації, — заявив Разумков.

Екс-спікер переконує, що законопроект містить лазівку для зловживань, наприклад, передбачено «заморожування» кредиту навіть на пошкоджене майно, яке може бути відремонтоване.