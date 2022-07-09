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В окупованому Харцизьку на Донеччині вибухнув склад з боєприпасами росіян
На окупованому Донбасі вибухнув черговий склад з боєприпасами росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172508-na-okupovanomu-donbasi-vybuhnuv-chergovyy-sklad-z-boieprypasamy-rosiyan-video.htmlРакурс
В окупованому росіянами місті Харцизьк у Донецькій області вибухнув склад з боєприпасами загарбників.
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Про вибухи повідомляють у соціальних мережах та публікують відео пожежі. Вони розпочалися у ніч на 9 липня, згодом почалася пожежа.
Судячи з відео, які публікують у Telegram-каналах, можна стверджувати, що спалахнув склад із боєприпасами окупаційних військ рф, повідомляє «Мілітарний». Під час пожежі чутно детонацію боєкомплекту на видно розліт предметів навколо.
Харцизьк з 2014 року знаходиться під окупаційною владою росії, місто розташоване за 30 км на схід від Донецька.
Раніше 8 липня в окупованому росіянами місті Шахтарськ у Донецькій області лунали вибухи та тривала пожежа на складі боєприпасів. Повідомляється, що детонація розпочалася після другої години ночі.
На опублікованих у соцмережах відео видно, що пожежа, яка виникла на складі, де зберігалися боєприпаси російської армії, виглядає надзвичайно масштабною.
Окупаційна адміністрація міста почала евакуацію населення у навколишні населені пункти та закликала мешканців тимчасово переїхати у віддалені райони міста.
Очевидці в коментарях також припускали, що детонація боєприпасів на військовому складі може тривати ще декілька днів. Наразі невідомо чи припинилася детонація боєкомплекту на цьому складі.
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