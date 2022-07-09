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Ракурс

На оккупированном Донбассе взорвался очередной склад с боеприпасами россиян (ВИДЕО)

9 июл 2022, 12:31
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В окупованому росіянами місті Харцизьк у Донецькій області вибухнув склад з боєприпасами загарбників.



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Про вибухи повідомляють у соціальних мережах та публікують відео пожежі. Вони розпочалися у ніч на 9 липня, згодом почалася пожежа.

Судячи з відео, які публікують у Telegram-каналах, можна стверджувати, що спалахнув склад із боєприпасами окупаційних військ рф, повідомляє «Мілітарний». Під час пожежі чутно детонацію боєкомплекту на видно розліт предметів навколо.

Харцизьк з 2014 року знаходиться під окупаційною владою росії, місто розташоване за 30 км на схід від Донецька.

Раніше 8 липня в окупованому росіянами місті Шахтарськ у Донецькій області лунали вибухи та тривала пожежа на складі боєприпасів. Повідомляється, що детонація розпочалася після другої години ночі.

На опублікованих у соцмережах відео видно, що пожежа, яка виникла на складі, де зберігалися боєприпаси російської армії, виглядає надзвичайно масштабною.

Окупаційна адміністрація міста почала евакуацію населення у навколишні населені пункти та закликала мешканців тимчасово переїхати у віддалені райони міста.

Очевидці в коментарях також припускали, що детонація боєприпасів на військовому складі може тривати ще декілька днів. Наразі невідомо чи припинилася детонація боєкомплекту на цьому складі.

Источник: Ракурс


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