Маск отказывается от покупки Twitter – владельцы соцсети пойдут в суд

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Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск 8 липня офіційно оголосив про відмову від покупки Twitter, поклавши відповідальність за зрив угоди на компанію.

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Згідно з документами, поданими представниками Маска до Комісії з цінних паперів та бірж, керівництво Twitter нібито порушило їх домовленості та ввело Маску в оману під час переговорів. Юристи Маска стверджують, що бізнесмен «майже два місяці» запитував інформацію для незалежної оцінки частки фальшивих та спамерських облікових записів у Твіттері, але так і не отримав її.

Іншою причиною команда Маска назвала звільнення з компанії частини співробітників, зокрема топ-менеджерів, що, на думку юристів, порушило домовленість про збереження організації у поточному вигляді.

Керівництво Twitter заявило, що має намір закрити угоду на обговорених умовах і готове зробити це через суд.

У п’ятницю ціна акції Twitter впала на 5% до 36,81 дол. за штуку, пише Associated Press. Ця ціна більш ніж на третину нижча за 54,20 дол. за штуку, за які Маск збирався купувати компанію у квітні.

Про те, що через підрахунки кількості фейкових та спамерських акаунтів у твіттері угода «поставлена ​​на паузу», Маск оголосив ще в травні — за кілька тижнів після того, як досяг з Twitter домовленості про покупку.

У компанії кажуть, що кількість таких облікових записів є менш як 5%, але Маск, згідно з публічними заявами, вважає, що їх може бути більше. Питання це важливе через те, якій кількості реальних людей соцмережа може показувати рекламу.

7 липня, напередодні оголошення Маска про вихід з угоди, Twitter у черговий раз, як пише Bloomberg, публічно розповів про ситуацію з ботами — знову заявивши, що їх менше ніж 5%. Крім того, компанія оголосила, що щодня видаляє мільйон підроблених облікових записів, і що дані, які компанія використовує для визначення реальності користувача, не можуть бути передані третій стороні (тобто Маску).

Маск заявив про плани купити Twitter за 44 мільярди доларів у середині квітня. Незадовго раніше стало відомо, що Маск став акціонером компанії; йому пропонували увійти до ради директорів. Керівництво Twitter, за наявними даними, спочатку чинило опір угоді, але пізніше пішло Маску на зустріч.

Маск заявив, що хоче реалізувати потенціал платформи для вираження свободи слова, яку він вважає «суспільним імперативом для демократії, що функціонує". При цьому виявилося, що під свободою слова Маск розуміє можливість висловлюватися, поки слова не порушують закони, що викликало у його критиків питання хоча б тому, що закони в різних країнах відрізняються.

В угоді між Маском та Twitter прописано виплату у розмірі мільярда доларів у разі, якщо одна зі сторін вийде з угоди з певних причин. У випадку з Маском, як пише The Verge, йшлося про ситуацію, за якої він не зможе знайти гроші для покупки — і видання зазначає, що коштів він насправді не знайшов.

Зважаючи на те, що Маск намагається покласти відповідальність за зрив угоди на Twitter, платити штраф він не збирається, пише The Verge.