Офіційний Київ відреагував на звернення конгресменки до Байдена стосовно Єрмака

https://racurs.ua/ua/n172507-oficiynyy-kyyiv-vidreaguvav-na-zvernennya-kongresmenky-do-baydena-stosovno-iermaka.html

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Офіційний Київ відреагував на звернення конгресменки з Республіканської партії Вікторії Спартц до президента США Джо Байдена стосовно голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

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З відповідною заявою на своїй сторінці у Фейсбук виступив речник МЗС Олег Ніколенко.

Спартц 8 липня попросила Байдена перевірити «російські зв’язки» глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Ніколенко у відповідь написав, що «дії та заяви Спартц є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США».

Пані Спартц варто полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження, — зазначив він.

Спартц народилася у 1978 році в селі Носівка на Чернігівщині.

Ніколенко написав, що українська сторона максимально відкрито взаємодіє з американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки.

Нагадаємо, що у Конгресі США вимагають від президента Байдена дати пояснення щодо безпечності переговорів з головою Офісу президента України Єрмаком.