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В оккупированном Мариуполе россияне и коллаборанты воруют уцелевшие автомобили
В оккупированном Мариуполе россияне и коллаборанты воруют уцелевшие автомобилиhttps://racurs.ua/n172512-v-okkupirovannom-mariupole-rossiyane-i-kollaboranty-voruut-ucelevshie-avtomobili.htmlРакурс
В окупованому Маріуполі російські військові та колаборанти крадуть вцілілі автомобілі.
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Про це 9 липня повідомляє українська розвідка — ГУР Міноборони.
Машини зникають не тільки вдень, але й вночі — під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори.
З цього зрозуміло, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та повʼязані з нею місцеві колаборанти, — зазначає розвідка.
Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої «міліції днр».
Машини крадуть як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів, які уціліли. При цьому вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи GEELY.
Розвідка пише, що заяву про викрадення можна подати у «військову комендатуру» Маріуполя, але на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.
«Ракурс» повідомляв, що російські окупанти полюють в Україні на шкарпетки військових ЗСУ, оскільки вони набагато якісніші, ніж їхні.
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