Жители временно оккупированного Мариуполя сталкиваются с нехваткой воды, фото: «Миг»

https://racurs.ua/n172472-vody-v-mariupole-ne-budet-okkupanty-priznali-nevozmojnost-vozobnovleniya-snabjeniya.html

Ракурс

У Маріуполі, окупованому росіянами в ході масштабного вторгнення в Україу, місцева «влада» визнала, що відновлення водопостачання у місті неможливе через пошкодження водоводу.

.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 8 липня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупаційна влада нарешті визнала, що відновлення водопостачання в Лівобережний район Маріуполя неможливо через знешкодження водоводу російськими бомбами. Те саме стосується значної частини Центрального та Приморського району, — зазначив Андрющенко.

За його словами, більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових потребує років.

Воронка від ФАБ-1000 в центрі міста наглядно демонструє чому, — наголошує Андрющенко.

Нагадаємо, супутникові знімки свідчать, що місця масових поховань поблизу Маріуполя з травня збільшилися удвічі.