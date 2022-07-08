Воды в Мариуполе не будет — оккупанты признали невозможность возобновления снабженияhttps://racurs.ua/n172472-vody-v-mariupole-ne-budet-okkupanty-priznali-nevozmojnost-vozobnovleniya-snabjeniya.htmlРакурс
У Маріуполі, окупованому росіянами в ході масштабного вторгнення в Україу, місцева «влада» визнала, що відновлення водопостачання у місті неможливе через пошкодження водоводу.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 8 липня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Окупаційна влада нарешті визнала, що відновлення водопостачання в Лівобережний район Маріуполя неможливо через знешкодження водоводу російськими бомбами. Те саме стосується значної частини Центрального та Приморського району, — зазначив Андрющенко.
За його словами, більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових потребує років.
Воронка від ФАБ-1000 в центрі міста наглядно демонструє чому, — наголошує Андрющенко.
Нагадаємо, супутникові знімки свідчать, що місця масових поховань поблизу Маріуполя з травня збільшилися удвічі.