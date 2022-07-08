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Жители временно оккупированного Мариуполя сталкиваются с нехваткой воды, фото: «Миг»

Воды в Мариуполе не будет — оккупанты признали невозможность возобновления снабжения

8 июл 2022, 11:58
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У Маріуполі, окупованому росіянами в ході масштабного вторгнення в Україу, місцева «влада» визнала, що відновлення водопостачання у місті неможливе через пошкодження водоводу.



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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 8 липня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупаційна влада нарешті визнала, що відновлення водопостачання в Лівобережний район Маріуполя неможливо через знешкодження водоводу російськими бомбами. Те саме стосується значної частини Центрального та Приморського району, — зазначив Андрющенко.

За його словами, більшість комунікацій просто неможливо відновити, а будівництво нових потребує років.

Воронка від ФАБ-1000 в центрі міста наглядно демонструє чому, — наголошує Андрющенко.

Нагадаємо, супутникові знімки свідчать, що місця масових поховань поблизу Маріуполя з травня збільшилися удвічі.

Источник: Ракурс


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