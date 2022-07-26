Почти 4 тыс. боевых бронированных машин противника уничтожили ВСУ. Фото:

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Ракурс

Втрати російських збройних сил в Україні ростуть з кожним днем.

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Завдяки силам спротиву окупанти недорахувалися вже близько 39 тис. 870 солдатів та офіцерів та майже 4 тис. одиниць бойових броньованих машин. Зокрема, лише за 25 липня ЗСУ ліквідували 170 загарбників, сім танків, дев’ять броньовиків, чотири артилерійські системи, три машини, дві одиниці спецтехніки, одну РСЗВ та систему ППО, збили один гелікоптер та три безпілотники. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 39 тис. 870 (+170) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 737 (+7) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 959 (+9) од,

артилерійських систем — 880 (+4) од,

РСЗВ — 258 (+1) од,

засоби ППО — 117 (+1) од,

літаків — 222 (+0) од,

гелікоптерів — 189 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 722 (+3),

крилаті ракети — 174 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 835 (+3) од,

спеціальна техніка — 75 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 24 липня підрозділ протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 «Грач».