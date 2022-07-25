Поврежденный катер оккупантов П-275, фото: Сергей Братчук

https://racurs.ua/n173035-bayraktar-pomog-povredit-kater-okkupantov-raptor-foto.html

Ракурс

Російський катер П-275 типу «Раптор» пошкоджений за допомогою безпілотника Bayraktar TB2 та евакуйований в один із підконтрольних росії портів.

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Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 25 липня, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, опублікувавши відповідне фото.

Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго, — зазначив Братчук.

Нагадаємо, на початку липня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео авіаударів, які безпілотник Bayraktar завдавав по острову Зміїному.