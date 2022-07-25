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Ракурс
Руслан Демченко, фото: СНБО

Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Демченко

25 июл 2022, 13:46
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Володимир Зеленський, президент України, звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.



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Відповідний указ № 528/2022 від 25 липня, опублікований на сайті Офісу президента.

Звільнити Демченка Руслана Михайловича з посади Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, — вказано в документі.

Демченка на цю посаду призначили 16 червня 2020 року.

У листопаді 2021 року «Схем» опублікували відомості, які свідчать, що Демченко у 2010 році лобіював скандальні «Харківські угоди», за якими термін перебування російського чорноморського флоту в Криму продовжувався до 2042 року, а також підпадав під люстрацію, проте його прізвище зникло з сайту Мін’юсту, де він був зазначений у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

Источник: Ракурс


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