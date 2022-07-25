В россии проводят мобилизацию медиков, фото: ГУР

https://racurs.ua/n173033-rossiyskie-voennye-gospitali-perepolneny-vlasti-mobilizuut-medikov.html

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У росії військові шпиталі не здатні впоратися з наявною кількістю поранених окупантів, тож влада країни проводить мобілізацію медичного персоналу.

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Про це сьогодні, 25 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Керівництвом країни-окупанта прийнято рішення про проведення мобілізації (в тому числі в москві) медичного персоналу. Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей, втім основна увага приділяється хірургічному персоналу, — зазначають у ГУР.

Зазначається, що ці заходи проходять без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості. Мобілізованих медиків планують направляти на тимчасово окуповані території України — зокрема, в Маріуполь, Луганськ та Донецьк.

Медичний персонал не хірургічного фаху планується «оптимізувати» для роботи у прифронтових зонах:

терапевтів — як асистентів хірургів;

педіатрів — на посадах військових фельдшерів тощо.

За інформацією розвідки, так званий «начальник відділу охорони здоров’я Бердянську» — колаборант та зрадник микола мірошниченко, «проінспектував» службові квартири медпрацівників підприємства «Бердянське територіальне медичне об'єднання».

За його розпорядженням покинуті квартири медиків будуть перерозподілені серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами, — зазначають у ГУР.

Також в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донеччини окупанти розміщують автобуси, в яких облаштовано так звані «мобільні медичні поліклініки».

Стверджується, що їхнє завдання — приймання хворих з-поміж місцевих жителів. Втім, при огляді в таких «пунктах» хворих змушують здавати кров для потреб «захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні», — зазначають у ГУР.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, рф, через значні втрати в ході вторгнення в Україну, проводить приховану мобілізацію, зокрема формує «патріотичні батальйони» за національним принципом.