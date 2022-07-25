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IT-армия заблокировала ряд ресурсов врага.

750 онлайн-ресурсов врага за две недели заблокировала украинская IT-армия — детали

25 июл 2022, 12:31
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Українська ІТ-армія за період з 11 по 24 липня вивела з ладу понад 750 російських онлайн-ресурсів.



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Про це сьогодні, 25 липня, повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Серед паралізованих українськими кібератаками російських ресурсів:

  • важливі онлайн-ресурси міністерства закордонних справ рф. Щоб захистити сайти, росіянам довелося їх тимчасово приховати;
  • понад сотня онлайн-магазинів дронів та воєнторгів рф. Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдат-вбивць, які продовжують вести війну в Україні;
  • через кібератаки вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету;
  • IT-армія продовжує стримувати пропаганду в рф та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.

За кожну російську ракету в українські міста та кожен російський постріл в українців ІТ-армія продовжує щодня блокувати «велику імперію» великими кіберударами. Зло буде покарано на фізичному та цифровому полі, — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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