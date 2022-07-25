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IT-армия заблокировала ряд ресурсов врага.
750 онлайн-ресурсов врага за две недели заблокировала украинская IT-армия — деталиhttps://racurs.ua/n173032-750-onlayn-resursov-vraga-za-dve-nedeli-zablokirovala-ukrainskaya-it-armiya-detali.htmlРакурс
Українська ІТ-армія за період з 11 по 24 липня вивела з ладу понад 750 російських онлайн-ресурсів.
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Про це сьогодні, 25 липня, повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.
Серед паралізованих українськими кібератаками російських ресурсів:
- важливі онлайн-ресурси міністерства закордонних справ рф. Щоб захистити сайти, росіянам довелося їх тимчасово приховати;
- понад сотня онлайн-магазинів дронів та воєнторгів рф. Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдат-вбивць, які продовжують вести війну в Україні;
- через кібератаки вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету;
- IT-армія продовжує стримувати пропаганду в рф та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.
За кожну російську ракету в українські міста та кожен російський постріл в українців ІТ-армія продовжує щодня блокувати «велику імперію» великими кіберударами. Зло буде покарано на фізичному та цифровому полі, — наголошують у відомстві.
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