В радиоэфире Украины прозвучало сообщение о якобы тяжелом состоянии Зеленского – это фейк

https://racurs.ua/n172907-v-radioefire-ukrainy-prozvuchalo-soobschenie-o-yakoby-tyajelom-sostoyanii-zelenskogo-eto-feyk.html

Ракурс

В ефірі кількох українських радіостанцій 21 липня з’явилося повідомлення про те, що Володимир Зеленський у реанімації, а його повноваження перейшли до спікера парламенту Руслана Стефанчука.

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Це фейк. У радіохолдингу TAVR Media заявили, що це кібератака на мережу радіостанцій. До холдингу входять Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz та Радіо Байрактар.

В офісі президента також заявили, що це фейк. А радіостанції сказали, що їхній ефір був зламаний.

Зокрема, зламали ефір радіостанцій «Байрактар» та «Мелодія FM».

Прес-секретар президента Сергій Нікіфоров прокоментував ситуацію так: