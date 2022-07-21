Один из друзей Украины в ЕС премьер Италии Драги второй раз за неделю подал в отставку

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Ракурс

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі знову подав президенту Італії Серджо Маттарелле прохання про відставку.

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Reuters повідомляє, що Маттарелла «прийняв до відома» прохання про відставку і попросив Драгі залишитися як тимчасового виконувача обов’язки прем'єр-міністра.

Що збирається далі робити Маттарелла, поки що неясно. Reuters зазначає, що, за даними джерел, президент Італії, найімовірніше, розпустить парламент і призначить дострокові вибори у жовтні.

Тиждень тому, 14 липня, Маріо Драгі оголосив, що подає у відставку через те, що у правлячій коаліції парламенту, яка підтримує уряд Італії, стався розкол. Тоді Серджо Маттарелла відмовився ухвалити відставку, попросивши Драгі з’ясувати в парламенті, чи може його уряд розраховувати на стабільну більшість до початку 2023 року.

Остаточний розкол у коаліції парламенту стався 20 липня, коли три основні партнери Драгі відкинули голосування про довіру на засіданні, яке він скликав.

Маріо Драгі очолив уряд Італії у лютому 2021 року. Після початку війни в Україні він увійшов до числа європейських лідерів, які активно підтримують Київ.

У червні у найбільшій партії італійського парламенту «Рух п’яти зірок», яка входить до правлячої коаліції, стався розкол. Він безпосередньо пов’язаний із питанням про постачання зброї Україні. Зокрема, через відмову партії підтримати постачання озброєння з неї вийшов глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.

Питання про подальше перебування Драгі при владі стало актуальним після того, як 14 липня «Рух п’ять зірок», що входить до його коаліції, відмовився брати участь у голосуванні в Сенаті за пропозицією про виділення приблизно 23 мільярдів євро на допомогу громадянам і компаніям, які страждають від інфляції. У цій партії загалом не заперечують проти такої допомоги, проте вважають неприйнятними деякі із запропонованих заходів.

Чергові парламентські вибори в Італії мають відбутися на початку наступного року. З відставкою Драгі дострокові вибори можуть призначити вже на цю осінь.

75-річний Драгі — італійський економіст, банкір і державний діяч. Він очолював Банк Італії (2005—2011), згодом до 2019 року був головою Європейського центрального банку. Уряд Італії Драгі очолив 13 лютого 2021 року.