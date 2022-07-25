IT-армія заблокувала низку ресурсів ворога, фото:

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Ракурс

Українська ІТ-армія за період з 11 по 24 липня вивела з ладу понад 750 російських онлайн-ресурсів.

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Про це сьогодні, 25 липня, повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації України.

Серед паралізованих українськими кібератаками російських ресурсів:

важливі онлайн-ресурси міністерства закордонних справ рф. Щоб захистити сайти, росіянам довелося їх тимчасово приховати;

понад сотня онлайн-магазинів дронів та воєнторгів рф. Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдат-вбивць, які продовжують вести війну в Україні;

через кібератаки вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету;

IT-армія продовжує стримувати пропаганду в рф та не зупиняє «профілактичні» роботи з російськими ЗМІ.