Десантники приземлили российский штурмовик Су-25

https://racurs.ua/n173019-desantniki-prizemlili-rossiyskiy-shturmovik-su-25.html

Ракурс

Підрозділ протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 «Грач».

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Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК «Ігла», — йдеться в офіційному повідомленні десантної бригади.

Цим ПЗРК українські підрозділи часто збивають російські літаки. 30 травня Нацгвардія офіційно підтвердила, що їхній строковик з позивним «Бандит» з ПЗРК «Ігла» за 1,5 місяця збив третій російський штурмовик Су-25.

24 червня на одному з напрямків, військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ завалив російський штурмовик Су-25 «Грач».