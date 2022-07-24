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Ракурс
Десантники приземлили российский штурмовик Су-25

Десантники приземлили российский штурмовик Су-25

24 июл 2022, 19:57
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Підрозділ протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 «Грач».



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Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК «Ігла», — йдеться в офіційному повідомленні десантної бригади.

Цим ПЗРК українські підрозділи часто збивають російські літаки. 30 травня Нацгвардія офіційно підтвердила, що їхній строковик з позивним «Бандит» з ПЗРК «Ігла» за 1,5 місяця збив третій російський штурмовик Су-25.

24 червня на одному з напрямків, військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ завалив російський штурмовик Су-25 «Грач».

Источник: Ракурс


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