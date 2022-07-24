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Десантники приземлили російський штурмовик Су-25
Десантники приземлили російський штурмовик Су-25https://racurs.ua/ua/n173019-desantnyky-pryzemlyly-rosiyskyy-shturmovyk-su-25.htmlРакурс
Підрозділ протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 «Грач».
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Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК «Ігла», — йдеться в офіційному повідомленні десантної бригади.
Цим ПЗРК українські підрозділи часто збивають російські літаки. 30 травня Нацгвардія офіційно підтвердила, що їхній строковик з позивним «Бандит» з ПЗРК «Ігла» за 1,5 місяця збив третій російський штурмовик Су-25.
24 червня на одному з напрямків, військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ завалив російський штурмовик Су-25 «Грач».