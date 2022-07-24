Ердоган підтримує Уукраїну, але він - головний біль для Байдена, вважає NYT

https://racurs.ua/ua/n173018-erdogan-pidtrymuie-ukrayinu-ale-vin-golovnyy-bil-dlya-baydena-vvajaie-nyt.html

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Ердоган залишається головним болем для адміністрації Джо Байдена, попри підтримку України.

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The New York Times 24 липня написала, що від початку повномасштабного вторгнення росії президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган приміряв на себе неофіційний титул «миротворця».

Наприкінці березня Ердоган організовував переговори України та рф, нещодавно був посередником у переговорах з вивезення українського зерна та розблокування портів.

Утім, видання стверджує, що попри всю свою миротворчу діяльність Ердоган залишається «червоним прапором» для США на інших фронтах.

Наприклад, за кілька днів до початку зернових переговорів Ердоган знову почав погрожувати накласти вето на приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО, якщо ті не виконають умов договору про співробітництво.

Це зовсім не входить в плани США та Альянсу, які таким чином продовжують тиснути на росію і її «нерозширення НАТО на схід».

У вівторок, 19 липня, Ердоган вирушив до Тегерана на зустрічі із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та президентом росії путіним. Обидва є головними суперниками США, вони обкладені тисячами санкцій.

Що росія, що Іран знаходяться в глибокій економічній та політичній ізоляції. Зустріч лідера країни НАТО з очільниками таких країн суперечить західним наративам. Це ж виходить, ізоляція не така вже й глибока? — пише NYT.

На саміті НАТО в Мадриді Байден заявив, що він підтримує продаж 40 американських винищувачів F-16, про які Туреччина просила у США восени минулого року, а також модернізацію технологій для десятків винищувачів, якими вона вже володіє.

Туреччина хоче отримати ці літаки частково через те, що адміністрація Трампа скасувала плани продати країні новітні винищувачі F-35 у 2019 році. Це відбулося після того, як Ердоган придбав російську зенітно-ракетну систему ППО С-400 всупереч попередженням США.

Хоч Байден і заявляє, що продаж винищувачів відбувається не для лояльності Ердогана щодо розширення НАТО, та Конгрес США все ще може відхилити дане рішення.

У політичних кулуарах США Ердогана порівнюють із сенатором Джо Мачіном. Мачін прославився в американському політикумі тим, що ставив плани Байдена у глухий кут, хоч і є членом Демпартії.

Він у нашій команді, але потім робить речі, які явно не на користь нашій команді. І я просто не бачу змін, — коментує Елізабет Шекелфорд, колишній офіцер дипломатичної служби США.

Інші високопосадовці США стверджують, що президент Туреччини намагається втримати баланс та захистити інтереси країн Близького Сходу та Заходу, які перетинаються в Туреччині.

Також прояви націоналізму в політиці Ердогана є результатом його політичної слабкості в Туреччині, де минулого місяця рівень інфляції піднявся майже до 80%. Припускають, що на зовнішній арені Ердоган намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем.

У будь-якому разі політика Ердогана викликає багато сумнівів у США і якоюсь мірою іде в розріз із головною ціллю адміністрації Байдена — миру та стабільності у Європі.