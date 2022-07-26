Плани рф щодо псевдореферендуму з приєднання окупованих регіонів викрила СБУ. Фото:

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Незаконний референдум з приєднання окупованих регіонів України запланувала росія.

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Країна-агресор планує використати проросійську організацію «Донецька республіка» для проведення псевдореферендуму. Раніше ця організація діяла лише на окупованій Донеччині, але зараз її географічно розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти — «большая россия». Про це 26 липня повідомили в Службі безпеки України.

У спецслужбі зазначають, що у складі цього утворення уже активно діє понад 1 тис. так званих активістів, які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Сюди входять різні агітатори, блогери та «дружинники», які співпрацюють із загарбниками.

Виявляється, що ворог хоче планують задіяти пропагандистські ЗМІ, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів з росії та сходу України. Також на окуповані території завезуть понад 1 тис. російських «експертів» і «добровольців».

Нагадаємо, влада вигаданої кремлем Придністровська молдавська республіка має намір домагатися незалежності та приєднатися до складу країни-агресора російської федерації.