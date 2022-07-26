росія вербує найманців з Центральної Азії та зеків. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n173068-rosiya-verbuie-na-viynu-naymanciv-z-centralnoyi-aziyi-ta-zekiv-rozvidka.html

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Країна-агресор російська федерація намагається знайти людей, які б наважилися поїхати на війну проти України.

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Найманців намагаються набрати з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів. У росії активно розгортається кампанія під гаслом «від кожного суб'єкта федерації по батальйону». Кожному з 85 російських регіонів, включно з окупованими Кримом і Севастополем, наказано сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону «добровольців» для участі у війні. Про це 26 липня повідомили в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що не всі регіони готові створювати такі батальйони за рахунок місцевого населення. Наприклад, у москві формують «мерівський полк», який складається переважно з громадян країн Центральної Азії — Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан. Їм обіцяють високу зарплату та можливість отримати російське громадянство.

У розвідці додають, що для того, щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, набір військовослужбовців здійснюється через приватні військові компанії, росгвардію та ОРДЛО. На тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя чоловіків змушують підписувати «контракти». Крім того, влада росії дозволила відбирати бойовиків у колоніях.

Розпочато роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в пермі. Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання, — зазначають у ГУР.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки пояснювали, чому росія не оголошує мобілізацію. У москві не підуть на такий крок, бо відкрита мобілізація може бути оголошена лише у разі оголошення війни, що означатиме визнання поразки так званої «спеціальної воєнної операції».