Як у росії відбувається прихована мобілізація, розповіли у ГУР

у росії проводять приховану мобілізацію, фото: НВ

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У рф, через значні втрати, які зазнала російська армія в ході масштабного вторгнення в Україну, здійснюється прихована мобілізація.

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Відкрита мобілізація може бути оголошена лише у разі оголошення війни, що означатиме визнання поразки так званої «спеціальної воєнної операції», тому кремль не йде на такий крок. Про це під час брифінгу повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Скібіцького, втрати рашистів доволі значні, проте не критичні для рф, через великий мобілізаційний ресурс цієї країни.

Але ми вже бачимо проблеми, насамперед це проблеми з комплектуванням бойових підрозділів, дефіцитних спеціальностей — це механіки, водії, навідники гармат. Тобто спеціальності, які потребують певної підготовки, — наголосив він.

Зазначається, що є у рф є два підходи до здійснення прихованої мобілізації:

використання створеної два роки тому системи БАРС (бойовий армійський резерв країни). Зараз за рахунок БАРСу комплектуються стрілецькі батальйони, які направляються в Україну;

створення так званих патріотичних батальйонів за національним принципом. Дана вказівка москви на створення таких батальйонів у всіх федеральних утвореннях рф, зокрема москві, петербурзі, башкирії. Кожна федеральна одиниця має сформувати такий стрілецький батальйон чисельністю 500−600 осіб, які будуть використовуватись для бойових дій.

Крім того, кремль використовує і елемент найманства іноземців, зокрема осіб з країн Близького Сходу, таких як Сирія. Скібицький наголосив, що найманство суперечить міжнародним конвенціям.

Джерело: «Укрінформ»