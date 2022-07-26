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Ракурс
Україна повернула ще 25 тіл загиблих героїв. Фото: Мінінтеграції

Україна повернула ще 25 тіл загиблих героїв

26 лип 2022, 12:47
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Україна та країна агресор російська федерація провели черговий обмін тілами загиблих військових.



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На підконтрольну Україні територію повернули ще 25 тіл захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур. Про це 26 липня повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмін тілами відбувся відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, 19 липня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що Києву вдалося провести черговий обмін та повернути тіла ще 45 захисників України.

Джерело: Ракурс


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