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Україна повернула тіла 45 загиблих військових
Україна повернула тіла 45 загиблих військовихhttps://racurs.ua/ua/n172829-ukrayina-povernula-tila-45-zagyblyh-viyskovyh.htmlРакурс
Війна росії проти України триває. Водночас сьогодні Києву вдалося провести черговий обмін та повернути тіла ще 45 захисників України.
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Про це у Фейсбук 19 липня повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Операція проводилася за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції, — йдеться у повідомленні профільного відомства.