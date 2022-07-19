Україна повернула тіла 45 загиблих військових

https://racurs.ua/ua/n172829-ukrayina-povernula-tila-45-zagyblyh-viyskovyh.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. Водночас сьогодні Києву вдалося провести черговий обмін та повернути тіла ще 45 захисників України.

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Про це у Фейсбук 19 липня повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.