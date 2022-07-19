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Ракурс
Украина вернула тела 45 погибших военных

Украина вернула тела 45 погибших военных

19 июл 2022, 12:10
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Війна росії проти України триває. Водночас сьогодні Києву вдалося провести черговий обмін та повернути тіла ще 45 захисників України.



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Про це у Фейсбук 19 липня повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Операція проводилася за співпраці уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції, — йдеться у повідомленні профільного відомства.

Источник: Ракурс


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