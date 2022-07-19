Покинутые позиции россиян на Харьковщине показали ВСУ

https://racurs.ua/n172828-pokinutye-pozicii-rossiyan-na-harkovschine-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. Водночас в Харківській області бійці з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Збройних сил України показали покинуті позиції воєнних злочинців росії. Йдеться про Ізюмський напрямок.

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Відео оприлюднило у Телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.