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Покинуті позиції росіян на Харківщині показали ЗСУ
Покинуті позиції росіян на Харківщині показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n172828-pokynuti-pozyciyi-rosiyan-na-harkivschyni-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Війна росії проти України триває. Водночас в Харківській області бійці з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Збройних сил України показали покинуті позиції воєнних злочинців росії. Йдеться про Ізюмський напрямок.
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Відео оприлюднило у Телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.