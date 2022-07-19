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Ракурс
Покинуті позиції росіян на Харківщині показали ЗСУ

Покинуті позиції росіян на Харківщині показали ЗСУ (ВІДЕО)

19 лип 2022, 11:50
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Війна росії проти України триває. Водночас в Харківській області бійці з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Збройних сил України показали покинуті позиції воєнних злочинців росії. Йдеться про Ізюмський напрямок.



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Відео оприлюднило у Телеграм-каналі Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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