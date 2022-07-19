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Ракурс
САП очолить детектив НАБУ, який розслідував справи Татарова

САП очолить детектив НАБУ, який розслідував справи Татарова — ЗМІ

19 лип 2022, 11:33
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Переможцем конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став детектив НАБУ Олександр Клименко. Відповідне рішення затвердила комісія з обрання голови САП.



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24 грудня комісія з обрання керівника САП вдруге не змогла затвердити результати конкурсу, згідно з якими переміг детектив НАБУ Клименко. Фактично комісія відмовилася підтвердити власні бали, виставлені кандидатам під час співбесід. Причиною саботажу, за даними ЗМІ, було бажання Офісу президента бачити у кріслі очільника САП лояльного прокурора Андрія Синюка, а не детектива Клименка, який керував розслідуванням щодо корупції заступника голови Банкової Олега Татарова.

Лояльні до офісу Зеленського члени комісії намагалися неодноразово зірвати конкурс — вони не приходили на засідання (щоб не було кворуму, не давали голосів, потрібних для затвердження переможця).

Джерело: Ракурс


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