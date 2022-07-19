Армії рф для просування гостро бракує особового складу — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n172826-armiyi-rf-dlya-prosuvannya-gostro-brakuie-soldat-rozvidka-brytaniyi.html

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Розвідка Великої Британії заявила, що воєнним злочинцям росії гостро бракує особового складу, тому просування буде дуже повільним. Нині кремль задіює для свого наступу в Донецькій і Луганській областях номінально шість окремих армій, але стикається із серйозним браком особового складу.

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У повному складі, перед вторгненням, ці формування налічували приблизно 150 тис. осіб особового складу. В останні тижні москва часто діяла групами розміром із роту чисельністю близько 100 осіб під час проведення наступальних операцій у певному секторі, — йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

росія щосили намагалася підтримувати ефективну наступальну бойову міць із початку вторгнення, але тепер ця проблема, ймовірно, стає дедалі гострішою.

Окрім серйозного браку особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою: перекидати резерви на Донбас чи захищатися від українських контратак на південно-західному херсонському напрямі, — йдеться у повідомленні.

росія заявила політичною метою захоплення всієї Донецької області, але оперативний темп та швидкість просування її військ, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення, наголошується у даних британської розвідки.