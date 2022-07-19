Зеленський вніс подання на звільнення Венедіктової

https://racurs.ua/ua/n172825-zelenskyy-vnis-podannya-na-zvilnennya-venediktovoyi.html

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Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо надання нардепами згоди на звільнення з посади очільниці Офісу генерального прокурора Ірини Венедіктової. Про це свідчить інформація на сайті українського парламенту.

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Проект відповідної постанови зареєстровано під номером 7567. Також у Раді зареєстровано проект постанови № 7564 про звільнення колишнього товариша й колеги глави держави Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

17 липня президент відсторонив від посади генпрокурора Венедіктову та усунув від виконання обов’язків голови СБУ Баканова.

Нагадаємо, 18 липня заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пояснив, що відсторонення Венедіктової та усунення Івана Баканова від виконання обов’язків голови СБУ не означає їхнього звільнення. Зараз будуть проводитися службові перевірки, після чого глава держави визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту.