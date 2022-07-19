Армія рф далі спробує захопити Сіверськ і Бахмут - ISW

https://racurs.ua/ua/n172824-armiya-rf-zoseredytsya-na-zahoplenni-siverska-i-bahmuta-isw.html

Ракурс

Війна росії проти України триває. На Донбасі нині москва не віддаватиме пріоритет захопленню Слов’янська, а натомість зосередиться на захопленні Сіверська та Бахмута.

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Про це йдеться у зведенні американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

ISW згадує про зустріч воєнного злочинця рф — міністра оборони росії сергія шойгу з командувачем Східної групи військ генерал-лейтенантом рустамом мурадовим 18 липня. Міноборони росії оголосило, що шойгу проінспектував Східну групу та доручив мурадову приділити першочергову увагу знищенню українських ракет великої дальності та артилерійських систем. Війська мурадова діють на напрямі Ізюм — Слов’янськ нібито з метою остаточного захоплення самого Слов’янська, і примітно, що Шойгу не давав вказівок Мурадову віддавати пріоритет захоплення території на цьому напрямку.

Східне угруповання військ, ймовірно, складається із підрозділів Східного військового округу росії, які діяли на Ізюмському напрямку у Харківській області.

кремль, ймовірно, спрямовує військові ресурси та високопоставлене керівництво на локальні успіхи навколо Сіверська та Бахмута, незважаючи на більш ранні заклики Шойгу до інтенсифікації наступальних операцій на всіх напрямках наступу.

ISW пише, що досі незрозуміло, чи мурадов контролює безпосередньо операції навколо Харкова. російські війська вже здійснили серію наземних атак на схід від Сіверська та на південь від Бахмута та активізували наступ на Авдіївку та здійснили обмежені наземні штурми на лінії фронту Донецьк — Авдіївка.