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Тихий спротив окупації чинить Херсон - Ніч розплати наближається
Тихий спротив окупації чинить Херсон — Ніч розплати наближається (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n172823-tyhyy-sprotyv-okupaciyi-chynyt-herson-nich-rozplaty-nablyjaietsya-foto.htmlРакурс
Мешканці українського Херсона продовжують чинити тихий спротив окупації регіону воєнними злочинцями росії. На деревах, стовпах та обабіч доріг громадяни розвішують жовті та синьо-жовті стрічки.
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Про це у Телеграм повідомляє Рух опору «Жовта стрічка».
Ось так сьогодні Херсон доводить окупанту, що це українська земля! Херсонці — ви неймовірні! Ми скоро будемо разом, — йдеться у повідомленні.
Також там згадали про вчителів, які зараз перебувають в окупації та відмовляються від співпраці з рашистами.
Українська ніч розплати наближається, — підсумували місцеві партизани.