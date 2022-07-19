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Ракурс
Тихий спротив окупації чинить Херсон - Ніч розплати наближається

Тихий спротив окупації чинить Херсон — Ніч розплати наближається (ФОТО)

19 лип 2022, 09:58
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Мешканці українського Херсона продовжують чинити тихий спротив окупації регіону воєнними злочинцями росії. На деревах, стовпах та обабіч доріг громадяни розвішують жовті та синьо-жовті стрічки.



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Про це у Телеграм повідомляє Рух опору «Жовта стрічка».

Ось так сьогодні Херсон доводить окупанту, що це українська земля! Херсонці — ви неймовірні! Ми скоро будемо разом, — йдеться у повідомленні.

Також там згадали про вчителів, які зараз перебувають в окупації та відмовляються від співпраці з рашистами.

Українська ніч розплати наближається, — підсумували місцеві партизани.

Джерело: Ракурс


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