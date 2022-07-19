Тихий спротив окупації чинить Херсон - Ніч розплати наближається

https://racurs.ua/ua/n172823-tyhyy-sprotyv-okupaciyi-chynyt-herson-nich-rozplaty-nablyjaietsya-foto.html

Ракурс

Мешканці українського Херсона продовжують чинити тихий спротив окупації регіону воєнними злочинцями росії. На деревах, стовпах та обабіч доріг громадяни розвішують жовті та синьо-жовті стрічки.

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Про це у Телеграм повідомляє Рух опору «Жовта стрічка».

Ось так сьогодні Херсон доводить окупанту, що це українська земля! Херсонці — ви неймовірні! Ми скоро будемо разом, — йдеться у повідомленні.

Також там згадали про вчителів, які зараз перебувають в окупації та відмовляються від співпраці з рашистами.