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Ракурс
Генштаб розповів про ситуацію на кордоні з білоруссю

Генштаб розповів про ситуацію на кордоні з білоруссю

19 лип 2022, 09:25
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Про ситуацію на кордоні з білоруссю на Волинському та Поліському напрямках розповів у ранковому зведенні 19 липня Генеральний штаб Збройних сил України. За даними українських захисників, у білоруській армії нині триває ротація військових, які прикривають ділянку кордону.



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У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка безпілотниками. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь, — йдеться у повідомленні.

Водночас на Сіверському напрямку підрозділи збройних сил росії посилено охороняють ділянки українсько-російського кордону.

Ворог обстріляв із мінометів та артилерії райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та населених пунктів Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області, — додали у Генштабі ЗСУ.

Також підрозділи воєнних злочинців рф продовжують ведення повітряної розвідки.

Джерело: Ракурс


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