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Ракурс
Тихое сопротивление оккупации ведет Херсон - Приближается ночь расплаты (ФОТО)

Тихое сопротивление оккупации ведет Херсон — Приближается ночь расплаты (ФОТО)

19 июл 2022, 09:58
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Мешканці українського Херсона продовжують чинити тихий спротив окупації регіону воєнними злочинцями росії. На деревах, стовпах та обабіч доріг громадяни розвішують жовті та синьо-жовті стрічки.



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Про це у Телеграм повідомляє Рух опору «Жовта стрічка».

Ось так сьогодні Херсон доводить окупанту, що це українська земля! Херсонці — ви неймовірні! Ми скоро будемо разом, — йдеться у повідомленні.

Також там згадали про вчителів, які зараз перебувають в окупації та відмовляються від співпраці з рашистами.

Українська ніч розплати наближається, — підсумували місцеві партизани.

Источник: Ракурс


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