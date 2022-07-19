САП возглавит детектив НАБУ, расследовавший дело Татарова

https://racurs.ua/n172827-sap-vozglavit-detektiv-nabu-rassledovavshiy-delo-tatarova.html

Ракурс

Переможцем конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став детектив НАБУ Олександр Клименко. Відповідне рішення затвердила комісія з обрання голови САП.

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24 грудня комісія з обрання керівника САП вдруге не змогла затвердити результати конкурсу, згідно з якими переміг детектив НАБУ Клименко. Фактично комісія відмовилася підтвердити власні бали, виставлені кандидатам під час співбесід. Причиною саботажу, за даними ЗМІ, було бажання Офісу президента бачити у кріслі очільника САП лояльного прокурора Андрія Синюка, а не детектива Клименка, який керував розслідуванням щодо корупції заступника голови Банкової Олега Татарова.

Лояльні до офісу Зеленського члени комісії намагалися неодноразово зірвати конкурс — вони не приходили на засідання (щоб не було кворуму, не давали голосів, потрібних для затвердження переможця).