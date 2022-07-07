Росіяни приховують докази втрат, фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n172446-u-hersoni-rashysty-spaluut-tila-zagyblyh-viyskovyh-schob-pryhovaty-vtraty.html

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Рашисти у Херсоні для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових.

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Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню, — зазначають у розвідці.

Зазначається, що ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО, а щоб приховати факти їх навмисного спалення, окупанти видають це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж.

На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ службовців МНС для ліквідації пожежі забороняється, — зазначають у ГУР.

Також повідомляється, що відомий херсонський колаборант Євген Соболєв, начальник виправної колонії № 90, наразі перебуває в міській клінічній лікарні імені Лучанського у відділенні ортопедії — після вибуху автомобіля, в якому він перебував, колаборанту на обидві ноги встановили апарати Ілізарова.

Крім того, в Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників.

У зв’язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів, — зазначають у ГУР.

Нагадаємо, раніше у ГУР повідомляли, що на Донецькому металургійному комбінаті рашисти спалюють тіла «новобранців» з ОРДЛО та добровольців, які прибули з рф, щоб приховати реальну кількість загиблих.