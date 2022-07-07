Борис Джонсон, фото: Liga.net

https://racurs.ua/ua/n172445-borys-djonson-yde-z-posady-voseny-bbc.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсом піде з посади на тлі хвилі відставок членів його уряду.

.

Проте він продовжить керувати урядом до того часу, як восени оберуть нового прем'єр-міністра. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляють BBC та SkyNews з посиланням на інформовані джерела.

Сьогодні очікується заява Джонсона для країни.

За інформацією ЗМУ, що Джонсон провів відповідну розмову з головою Комітету Консервативної партії Гремом Брейді, після чого погодився піти у відставку, а новий лідер партії має бути призначений на її конференції в жовтні.

Зазначається, що інформація про відставку Джонсона з’явилася після того, як новопризначений міністр освіти Мішель Донелан пішла у відставку після 36 годин на посаді, а міністр Надхім Захаві сказав прем'єру «йти зараз».

Крім того, від своєї підтримки міністр оборони Бен Воллес відмовився.

Причиною невдоволення Консервативної партії стала ситуація довкола колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

У канцелярії Джонсона стверджувала, що прем'єр не знав про цей інцидент і тому підтримав повторне призначення Пінчера у 2022 році, але пізніше прем'єр був змушений визнати, що це не так.

Джерело: BBC, SkyNews