Борис Джонсон за крок від відставки, від нього через секс-скандал пішли 15 міністрів

https://racurs.ua/ua/n172433-borys-djonson-za-krok-vid-vidstavky-vid-nogo-cherez-seks-skandal-pishly-15-ministriv.html

Ракурс

Група членів уряду Бориса Джонсона мають намір закликати його піти у відставку з посади прем'єра.

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Водночас сам Джонсон 6 липня під час виступу в Палаті громад заявив, що не збирається цього робити.

Так званий Комітет 1922 року, який має повноваження ініціювати відставку прем'єра, наступного понеділка обере нового очільника і вже тоді обговорить зміну до правил про оголошення вотуму недовіри.

Наразі вже 36 людей з уряду Бориса Джонсона пішли у відставку, зокрема 15 міністрів. Це відбувається через скандал, пов’язаний зі сексуальними домаганнями з боку члена команди прем'єра.

Той вже пішов у відставку, але навколо Джонсона спалахнув скандал. З’ясувалося, що прем'єр-міністр знав, що на посадовця і раніше скаржилися, але все одно призначив його на посаду.

Кріс Пінчер потрапив до секс-скандалу у 2019 році через домагання до чоловіків.

Сьогодні Джонсон назвав дві умови, за яких він готовий піти у відставку. Прем'єр-міністр Великої Британії повідомив, що піде, якщо його уряд не зможе:

продовжувати ефективно виконувати роботу;

надавати й надалі підтримку Україні.

При цьому Джонсон заявив, що сьогодні він має «колосальну більшість», у зв’язку з чим він готовий продовжувати роботу.

Тим часом The Independent пише, що уряд сьогодні залишили ще шість міністрів і Джонсон все ж може втратити свою посаду.

У травні Джонсон отримав вотум довіри, який протягом року захищає його від зняття з посади. Але нині загроза його відставки є великою, бо він може зробити це сам — через тиск «Комітету 1922», який називають «розумом, честю та совістю Консервативної партії».

Аналогічно пішла у відставку у 2019 році прем'єр Тереза Мей, хоча всього за шість місяців до цього вона отримала вотум довіри консерваторів.