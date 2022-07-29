У Запорізькій області знищено склад окупантів, фото: Євген Євтушенко

https://racurs.ua/ua/n173191-sklad-okupantiv-goryt-na-zaporijji-foto.html

Ракурс

У Запорізькій області знищено склад російських окупантів.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 29 липня повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

На протилежному березі (Дніпра — ред.) склад орків продемонстрував «жест доброй воли» і вийшов з чату, — зазначив Євтушенко, додавши до свого повідомлення відповідне фото.

Інших подробиць чиновник не повідомив.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 29 липня, рашисти накрили з «Градів» житлові квартали Нікополя, випустивши понад 40 реактивних снарядів.