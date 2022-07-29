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У Запорізькій області знищено склад окупантів, фото: Євген Євтушенко
Склад окупантів горить на Запоріжжі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173191-sklad-okupantiv-goryt-na-zaporijji-foto.htmlРакурс
У Запорізькій області знищено склад російських окупантів.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 29 липня повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
На протилежному березі (Дніпра — ред.) склад орків продемонстрував «жест доброй воли» і вийшов з чату, — зазначив Євтушенко, додавши до свого повідомлення відповідне фото.
Інших подробиць чиновник не повідомив.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 29 липня, рашисти накрили з «Градів» житлові квартали Нікополя, випустивши понад 40 реактивних снарядів.
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