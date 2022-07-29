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Ракурс
У Запорізькій області знищено склад окупантів, фото: Євген Євтушенко

Склад окупантів горить на Запоріжжі (ФОТО)

29 лип 2022, 19:30
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У Запорізькій області знищено склад російських окупантів.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 29 липня повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

На протилежному березі (Дніпра — ред.) склад орків продемонстрував «жест доброй воли» і вийшов з чату, — зазначив Євтушенко, додавши до свого повідомлення відповідне фото.

Інших подробиць чиновник не повідомив.

У Запорізькій області знищено склад окупантів, фото: Євген Євтушенко

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 29 липня, рашисти накрили з «Градів» житлові квартали Нікополя, випустивши понад 40 реактивних снарядів.

Джерело: Ракурс


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