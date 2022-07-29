Виконавців вбивства українських військовополонених в Оленівці назвало ГУР

Рашисти вбили українських військовополонених, який утримували в окупованій Оленівці, фото: ГУР

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Вбивство полонених українських військових, яких утримували в колонії у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, здійснили руками найманців зі складу російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» (Ліга) за особистою командою номінального власника цієї ПВК Євгена Пригожина.

Організація та здійснення цього свідомого акту тероризму не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони рф. Про це сьогодні, 29 липня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зазначається, що організатори цього теракту в такий спосіб намагаються досягти двох цілей:

шляхом знищення приміщення та утримуваних осіб приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених, оскільки 1 серпня на «об'єкт» мала прибути комісія з москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених;

збільшення соціальної напруги в Україні, зважаючи на великий суспільний інтерес до долі Героїв «Азовсталі». На думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть захисників Маріуполя має призвести до зростання соціальної напруги в Україні.