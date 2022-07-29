Рашисти обстріляли колонію в Оленівці, де утримували полонених, фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n173188-obstril-olenivskoyi-koloniyi-vchynyly-sami-okupanty-perehoplennya-sbu.html

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Перехоплення СБУ підтверджує, що «обстріл» Оленівської колонії, де утримували полонених українських військових, вчинили самі окупанти.

Відповідний аудіозапис сьогодні, 29 липня, опублікований прес-центром СБУ.

У розпорядженні СБУ є декілька таких засобів — усі вони будуть долучені як докази до відповідного кримінального провадження, відкритого за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни). Наразі записи досліджують слідчі.

Ці записи свідчать, що навіть бойовики терористичної організації «ДНР» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці нібито здійснила Україна, наголошують в СБУ.

Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії, — зазначають у спецслужбі. — Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі.

Також перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої РСЗО «Град» неподалік від цієї колонії й почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні, проте жодних обстрілів у відповідь не було, що підтверджують самі бойовики.

Більше того, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни «погасили» вибухові хвилі і «вберегли» сусідні приміщення, — наголошують в СБУ.

Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишитися саме через «внутрішнє джерело» вибуху, додають в СБУ.

Загалом є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією, — наголошують у спецслужбі.

Нагадаємо, що російська пропаганда сьогодні вранці заявила про нібито здійснений обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Рашисти повідомляють про 53 загиблих полонених.