Учені радять не витрачати весь свій вільний час на смартфони

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Ракурс

Учені з Американської психологічної асоціації встановили, що люди постійно недооцінюють те, наскільки їм подобається проводити час наодинці зі своїми думками, не маючи нічого, що їх би відволікало.

Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на результати відповідного дослідження, опублікованого у Journal of Experimental Psychology: General.

Люди мають дивовижну здатність занурюватися у власні думки, — наголошують учені. — Наше дослідження показує, що людям важко оцінити, наскільки захоплюючим може бути мислення. Це може пояснити, чому люди воліють зайняти себе пристроями та іншими відволікаючими факторами, замість того, щоб приділити час роздумам і уяві в повсякденному житті.

У серії з шести відповідних експериментів брали участь 259 учасників. Учені порівняли прогнози людей щодо того, наскільки їм буде приємно просто сидіти й думати, з їхнім реальним досвідом.

У першому експерименті дослідники попросили людей передбачити, наскільки їм сподобається сидіти наодинці зі своїми думками протягом 20 хвилин, не дозволяючи робити щось, що відволікає, наприклад, читати, ходити або дивитися у смартфон. Після цього учасники розповіли, наскільки їм це сподобалось.

Учені виявили, що людям подобається проводити час зі своїми думками набагато більше, ніж вони передбачали. Це було вірно для різних варіантів експерименту, в яких:

учасники сиділи в порожньому конференц-залі або в невеликій темній наметовій зоні без візуальної стимуляції;

період роздумів тривав три хвилини або 20 хвилин;

дослідники просили людей повідомити про своє задоволення в середині завдання, а не після його завершення.

У кожному разі учасники отримали більше задоволення від роздумів, ніж вони очікували, — наголошується у статті.

В іншому експерименті дослідники порівняли прогнози однієї групи учасників щодо того, наскільки їм буде приємно вдаватися до роздумів, з прогнозами іншої групи щодо того, наскільки їм приємно буде переглядати новини в Інтернеті.

Знову ж таки, дослідники виявили, що люди недооцінюють своє задоволення від мислення. Група, яка віддавалася роздумам, очікувала, що завдання сподобається значно менше, ніж групі, яка перевіряла новини, але згодом обидві групи повідомили про однакові рівні задоволення, — зазначається у статті.

Водночас, наголошують учені, слід враховувати, що учасники не оцінювали мислення як надзвичайно приємне завдання, а просто як приємніше, ніж вони думали — у середньому рівень задоволення учасників склав від трьох до чотирьох балів семибальною шкалою.

Тож надалі дослідники планують встановити, які види мислення є найбільш приємними та мотивуючими.

Не всяке мислення приносить внутрішнє задоволення, більше того, деякі люди схильні до хибних циклів негативного мислення, — наголошують учені.

За словами дослідників, отримані результати особливо важливі в нашу сучасну епоху інформаційного навантаження та постійного доступу до факторів, що відволікають.

Зараз дуже легко «вбити час». В автобусі по дорозі на роботу ви можете перевірити свій телефон, замість того, щоб поринути у своє внутрішнє «вільне плавання», тому що ви очікуєте, що думати буде нудно, — наголошують учені. — Однак якщо це очікування неточне, ви втрачаєте можливість позитивно захопити себе, не покладаючись на таку стимуляцію.

Ця втрачена можливість дорогого обходиться, наголошують учені, тому що попередні дослідження показали, що час, проведений у своїх думках, має певні переваги. Це може допомогти людям розв’язати проблеми, підвищити їхній творчий потенціал і навіть допомогти знайти сенс життя.

Активно уникаючи мисленнєвої діяльності, люди можуть упустити ці важливі переваги, — наголошують учені.

Джерело: EurekAlert